Tragedia a Passo del Bidollo,

ci sono 30 mici che cercano casa

CORRIDONIA - Oipa e Zampamicia stanno cercando persone che si prendano cura dei gatti, tra cui una ventina di cuccioli, che erano del 65enne morto lunedì

Trenta gatti, tra cui 20 cuccioli, in cerca di casa. Sono quelli del 65enne trovato morto lunedì scorso a Passo del Bidollo, a Corridonia, e che ora una associazione e un gruppo di persone che hanno a cuore gli animali stanno cercando di aiutare, sfamandoli e cercando qualcuno che voglia adottarli.

La tragedia del 65enne si è consumata lunedì, l’uomo è stato trovato impiccato davanti alla sua abitazione. Una vicenda drammatica per un uomo, amante dell’arte, pittore, che oltre ai quadri lascia in eredità una corposa truppa di gatti. Almeno 30 quelli che sono rimasti soli nella casa e di cui 20 sono cuccioli. Per Oipa Macerata e Zampamicia, insieme al comune di Corridonia, e all’Asur Marche riparte una sfida difficile: trovare una nuova casa per i mici. Anche se la priorità è accudire i gatti quotidianamente. È possibile contattare Zampamicia (su Facebook) e Oipa (Laura, 3331835785) per aiutare o chiedere di adottare i mici.

