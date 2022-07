Manutenzione straordinaria,

Galleria delle Fonti chiusa

per una notte

MACERATA - Il divieto di transito sarà valido dalle 22 di lunedì 11 luglio alle 6 di martedì 12 luglio

Lavori di manutenzione straordinaria nella Galleria delle Fonti a Macerata che resterà chiusa dalle 22 di lunedì 11 luglio alle 6 di martedì 12 luglio. Il divieto di transito, fa sapere il Comune, sarà valido nel tratto compreso tra la rotatoria e l’intersezione con via Vittime delle Foibe e quella con via Tucci – Fontescodella.

Il provvedimento, emesso dal Comando di Polizia locale, si è reso necessario appunto per consentire lavori di manutenzione straordinaria nella galleria che verranno effettuati dal Cosmari e Tecno Art.

