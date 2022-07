Giovanni Caccamo a San Ginesio

SPETTACOLO - Il tour Parola tocca piazza Gentili. Il cantautore riflette sulle parole. Il filo guida? Franco Battiato

8 Luglio 2022

Continua il tour Parola di Giovanni Caccamo, che domani toccherà San Ginesio con uno spettacolo a ingresso gratuito in Piazza Gentili. L’esibizione prenderà il via alle 21.15.

Il titolo del tour, Parola, deriva da quello dell’ultimo album di Giovanni Caccamo. L’artista ha da poco vinto il premio speciale Rockol Awards 2021, grazie alla sua interpretazione delle opere di Franco Battiato: il cantautore modicano ha infatti raccolto a piene mani l’eredità del maestro, portando avanti un lavoro sperimentale in grado di scendere a compromessi con il mercato senza perdere qualità artistica.

L’album Parola ha come protagonista proprio la parola, in ogni sua forma. Le canzoni dell’opera sono state ispirate da letture di vario genere. Ogni brano è preceduto da un’introduzione strumentale, su cui una ‘voce d’eccezione’ legge il testo d’ispirazione. La canzone Aurora, ispirata e introdotta dal testo I’m that di Franco Battiato e Manlio Sgalambro, presenta la collaborazione di Willem Dafoe; la

canzone Il cambiamento è introdotta da un dialogo sul rapporto tra madre natura e l’uomo, le cui attrici sono Patti Smith e sua figlia. La canzone Canta è introdotta dalla lettura, per voce di Aleida Guevara (figlia di Ernesto Guevara), di Lettera ai Figli, cui si ispira. Tra gli altri contributi sono da ricordare quelli di Liliana Segre, che ha scritto e interpretato Madre (Prede e Predatori), di Michele Placido, che interpreta Risarcimento di Gesualdo Bufalino (Evoluzione), di Beppe Fiorello, che interpreta Senza di Te Tornavo di Pier Paolo Pasolini (Perditi con Me) e di Andrea Camilleri, unica voce postuma, con il suo magnifico discorso sull’importanza della parola (Le Parole Hanno un Peso).

Dopo il successo estivo di Parola Anteprima Tour, che ha registrato diversi sold-out in tutta Italia, Parola adotta veste teatrale, conducendo lo spettatore in un viaggio suggestivo tra note e parole. Il protagonista assoluto dello spettacolo sarà Giovanni Caccamo, in un viaggio elettronico, vocale e melodico tra i maggiori teatri italiani. Al fianco dell’artista, si staglieranno le voci e le registrazioni dell’album Parola.

Le scenografie sono di Francesco Trambaioli, mentre le sonorità elettroniche sono di Leonardo Milani.

