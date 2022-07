Urla e caos davanti alla capitaneria,

danni alla recinzione: telecamere al vaglio

CIVITANOVA - Un centinaio di ragazzini tra i 13 e i 14 anni si sono affollati davanti ai cancelli per poi disperdersi velocemente all'arrivo dei militari

4 Luglio 2022 - Ore 11:10 - caricamento letture

Poco meno di un centinaio di ragazzini e ragazzine tra i 13 e 14 anni si sono riversati ieri sera, verso le 23, davanti ai cancelli della Capitaneria di Porto di Civitanova. Le urla e la confusione hanno richiamato immediatamente l’attenzione degli uomini della capitaneria e della comandante Ylenia Ritucci che sono usciti per verificare cosa stava accadendo e subito hanno allertato carabinieri e polizia. A questo punto la piccola folla si è dispersa molto rapidamente e all’arrivo degli uomini dell’Arma non c’era più nessuno.

Da una prima ricognizione, sembra che i giovanissimi abbiano danneggiato la recinzione della Capitaneria che è in stato di rifacimento. Le forze dell’ordine visioneranno le immagini registrate dall telecamere, ora in fase di acquisizione, per ricostruire quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

(Servizio in aggiornamento)

© RIPRODUZIONE RISERVATA