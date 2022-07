Marchigiani dell’anno,

i premiati al Senato

ROMA - Celebrata la 36esima edizione del riconoscimento alle eccellenze dell'imprenditoria, dell'arte, della cultura e dell'istruzione: «Orgogliosi della nostra terra»

Si è celebrata venerdì pomeriggio, alla Sala capitolare del convento di Santa Maria sopra Minerva, a Roma, l’assegnazione del Picus del Ver Sacrum 2021, premio che da 36 anni onora i marchigiani dell’anno, da 15 quelli ad honorem e da 7 i marchigiani nel mondo. Un’onorificenza promossa dal Cesma, Centro studi Marche G.Giunchi, patrocinata dal Senato della Repubblica, che ha trasmesso la cerimonia in diretta sul canale ufficiale Youtube, e dalla regione Marche.

Al tavolo la direttrice Cesma, Pina Gentili, affiancata dai presidenti emeriti del Cesma, il prof. Giuseppe Luci e l’ambasciatore Giorgio Girelli, insieme agli attori Simone Pieroni, elpidiense, e Roberta Sarti, per la lettura dei curricula e delle motivazioni. Il premio conta anche il supporto dell’Unione montana dei Monti Azzurri. Ad aprire il pomeriggio, la lettura di un messaggio inviato dalla vicepresidente del Senato, Anna Rossomando.

«Da 36 anni scopriamo e celebriamo le eccellenze marchigiane in Italia e nel mondo – ha esordito la direttrice Gentili – Un momento istituzionale importante, in cui premiamo coloro che, in vari campi, hanno portato la nostra meravigliosa terra in Italia e nel mondo».

Uno dopo l’altro, sono stati poi proclamati i vincitori, con una lettura di curricula e motivazioni che hanno convinto il Cesma ad assegnare il titolo di marchigiani dell’anno. I vincitori vedono rappresentanti di tutte le cinque province marchigiane, spaziando dal mondo dello studio e dell’istruzione a quello dell’impresa, fino alla comunicazione e all’arte. A ricevere il premio sono stati chiamati per la provincia di Macerata il rettore di Unicam Claudio Pettinari, l’imprenditrice Giorgia Casoni, il giornalista Alberto Monachesi, l’architetto Sandro Polci e il musicista Marco Santini. Premiati poi l’imprenditore ascolano Giustino Di Emidio, lo scultore Giuliano Giuliano, l’imprenditore Daniele Livi, il violinista osimano Marco Santini e il giornalista Elpidio Stortini.

P.Pier.

