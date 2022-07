Incendio in un appartamento,

evacuate cinque famiglie

MACERATA - Le fiamme hanno coinvolto il pianerottolo del terzo piano di un condominio in borgo Piediripa e il fumo ha reso inagibili le abitazioni del quarto e quinto piano. Gli inquilini hanno trascorso la notte in un altro alloggio messo a disposizione dal Comune

Incendio in un appartamento a Borgo Piediripa, le abitazioni al quarto e quinto piano di un condominio inagibili a causa del fumo e cinque famiglie hanno trascorso la notta in un alloggio messo a disposizione dal Comune. E’ successo ieri sera poco dopo le 20,30 nella frazione di Macerata. Le fiamme hanno coinvolto il pianerottolo del terzo piano e il fumo generato ha bloccato nei propri appartamenti gli inquilini del quarto e quinto piano. Immediato l’intervento sul posto dei vigili del fuoco, che hanno domato rapidamente il rogo, non ci sono state persone ferite o intossicate. Gli appartamenti del quarto e quinto piano sono stati resi momentaneamente inagibili a causa del fumo e così cinque famiglie hanno dovuto recarsi in un altro alloggio messo a disposizione dal Comune: quattro nuclei familiari sono stati ospitati all’hotel Grassetti, uno alla Domus San Giuliano. Sul posto per gli accertamenti del caso anche la Polizia e la Polizia locale, da accertare le cause che hanno originato l’incendio.

