McCourt è il nuovo rettore di Umimc,

maggioranza assoluta al primo turno

MACERATA - E' il primo docente straniero a guidare l'ateneo: ha ottenuto 207 voti contro i 158 della sfidante Francesca Spigarelli

29 Giugno 2022 - Ore 13:47 - caricamento letture

John Francis McCourt nuovo rettore di Unimc. Per la prima volta in oltre 7 secoli di storia un docente straniero guiderà l’ateneo maceratese.

Docente di lettura inglese e direttore del Dipartimento di studi umanistici ha vinto al primo turno con un risultato che è andato probabilmente oltre le aspettative. Il quorum necessario per l’elezioni al primo turno era di 201: McCourt ha ottenuto 207 preferenze, contro le 158 della sfidante Francesca Spigarelli. In particolare a McCourt 170 voti dei docenti e 37 del personale tecnico. Alla Spigarelli invece 116 dai docenti e 42 dal personale tecnico.

«E’ stato un momento importante e condiviso» sono state queste le prime parole di Mc Court che ha poi ringraziato la commissione e la sua “concorrente” Francesca Spigarelli per la quale è scattato un lungo applauso.



