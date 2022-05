Si anima la sfida per Unimc,

Spigarelli: «Ho dato la mia disponibilità»

McCourt: «Dibattito necessario sul futuro»

MACERATA - La docente di Economia applicata ha confermato di essere pronta a concorrere per il dopo Adornato: «In questi due mesi che ci separano dal voto effettueremo un confronto sui temi più importanti». Il direttore del Dipartimento di Studi umanistici: «Se sarò eletto ci prepareremo per le importanti sfide che attendono l’università e la città»

10 Maggio 2022 - Ore 19:44 - caricamento letture

di Mauro Giustozzi

Francesca Spigarelli, delegata alla Terza Missione e John Francis McCourt, direttore del dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata saranno in corsa per le prossime elezioni dell’ateneo del 29 giugno che vedrà eleggere il sostituto di Francesco Adornato che ha completato il suo mandato.

E, guarda caso, proprio all’iniziativa di stamattina si sono ritrovati sullo stesso tavolo, confermando quelle che sono state finora le indiscrezioni circolate sui mezzi di informazioni e sui social che li vedrà in lizza per andare a ricoprire il ruolo di nuovo rettore dell’Università di Macerata.

«Ci saranno presto le nuove elezioni e si inizia un percorso di avvicinamento a questo appuntamento – ha detto Spigarelli docente di Economia applicata del Dipartimento di Giurisprudenza -. Un percorso che dovrà portare alla creazione di un programma e anche di un dibattito all’interno del nostro ateneo. Io ho dato la mia disponibilità a partecipare a queste elezioni che coinvolgeranno interamente tutto l’ateneo maceratese. Ci sarà modo in questi quasi due mesi che ci separano dal voto di effettuare un confronto sui temi più importanti e svolgere incontri per rendere pubbliche quelle che sono le visioni sul futuro di Unimc».

Nessuna pre tattica anche da parte del direttore del Dipartimento di Studi umanistici, l’irlandese John Francis McCourt che pure ha confermato pubblicamente la sua disponibilità a correre in vista della tornata elettorale universitaria di fine giugno. «Sì, confermo anche io di aver dato la mia disponibilità ad essere votato come nuovo rettore – ha detto McCourt -. E’ iniziato un periodo di ascolto delle diverse anime nei vari Dipartimenti e sono convinto che sarà un dibattito necessario, leale e di idee sul futuro della nostra università che coinvolgerà tanti colleghi e colleghe che fanno parte dell’ateneo e che poi voteranno il nuovo rettore. Se dovessi essere eletto io avremo poi quattro mesi per preparaci alle sfide importanti che attendono l’ateneo e la stessa città».

Le votazioni si terranno al Polo Pantaleoni il 29 giugno, alle 9,30 e, in caso di esito negativo, alle 15. Nelle prime due votazioni il rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione, si procederà il giorno successivo al ballottaggio fra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, si procede a nuove e immediate votazioni sino all’elezione. Hanno diritto al voto 203 professori di ruolo, 83 ricercatori, i 19 rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli studenti, 285 tra componenti del personale tecnico-amministrativo bibliotecario e collaboratori esperti linguistici. Il voto di questa ultima categoria è conteggiato nella misura del 33%, quindi 94 voti in totale. Ciascun elettore può votare per un solo candidato. Le candidature devono essere presentate formalmente entro il 30 maggio, trenta giorni prima delle votazioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA