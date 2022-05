Sagra del calcione,

musica, spettacoli

e il Paese delle Meraviglie

EVENTO - Il tradizionale appuntamento giunto alla 55° edizione torna dopo due anni di stop da venerdì 3 a domenica 5 giugno

Il Calcione di Treia è un prodotto da forno dal caratteristico sapore dolce-salato, tipico del periodo pasquale, costituito da un disco di pasta tirata a sfoglia, leggermente dolcificata, al centro del quale si colloca un impasto formato da uova, pecorino, zucchero ed olio. Si racchiude il disco su se stesso praticando sulla sua sommità un taglio, in modo da consentire, durante la cottura, la fuoriuscita del ripieno che forma la tipica inflorescenza. Dopo 2 anni di stop, a Treia torna la tradizione. Dal 3 al 5 giugno, la Proloco della città, patrocinata dal Comune, organizza la 55esima edizione della Sagra del Calcione. Ogni sera in piazza della Repubblica a partire dalle 20 sarà possibile degustare i tipici calcioni treiesi e tantissimi altri piatti assistendo ogni sera ad uno spettacolo diverso.

La Proloco ha pensato anche ai più piccoli portando a Treia domenica 5 giugno a partire dalle 15 il Paese delle Meraviglie. Saranno presenti scivoli e castelli gonfiabili, pop corn, zucchero filato e anche i trucca bimbi. Inoltre, il trenino, allestito per l’occasione, accoglierà i bambini per trasportarli per un breve giro tra Piazza Arcangeli e Piazza della Repubblica.

