CIVITANOVA - Un uomo per errore ha imboccato la strada a scorrimento veloce

Pedalando imbocca la superstrada a Civitanova, camionista riesce a fermarlo e lui torna indietro. È successo questa mattina. Il conducente di un camion ha avvertito un uomo con la bici che stava pedalando in direzione monti. Aveva fatto qualche centinaio di metri, quando il camionista gli si è accostato e lo ha richiamato dicendogli che era entrato sulla superstrada. Poi il conducente del camion ha acceso le quattro frecce e si è posizionato in modo che il ciclista potesse girare e tornare indietro senza rischio di venire investito. Il ciclista ha quindi fatto inversione per ritornare sulla statale Adriatica.

