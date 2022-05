Abbadiense-San Ginesio, una è di troppo

Gualdo e Sefrense sono salve

SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Nel gruppo F gialloverdi e rossoblu sono arrivati ultimi a pari punti, sabato lo spareggio ad Urbisaglia: chi perde retrocede e chi vince farà i playout in trasferta contro la Palombese. Nell'altro raggruppamento, Montecassiano-Veregra si deve rigiocare per un infortunio all'arbitro, per la salvezza restano in bilico le posizioni di Real Molino e Csi Recanati

di Michele Carbonari

Nello scorso weekend, ultima giornata di campionato, Pollenza e Vigor Montecosaro hanno festeggiato la vittoria rispettivamente del girone F ed E di Seconda categoria e sono approdate in Prima.

Nel primo caso, i ragazzi di Compagnoni hanno calato il tris in trasferta al Ripesanginesio, che segna il gol della bandiera con la propria “bandiera”: dopo oltre tre anni di inattività (ultima partita datata 22 dicembre 2018), Farroni torna in campo e chiude con un gol di testa la sua carriera calcistica. Il Sarnano termina la regular season al secondo posto grazie al poker nel derby interno contro la Pennese, estromessa dalla zona playoff in quanto accusa più di dieci punti di distacco sui biancocelesti, sabato vittoriosi in rimonta dopo il gol rossoblu di Mattia Paoletti: man of the match Eclizietta, autore di una tripletta in appena dieci minuti (Tiberi arrotonda il punteggio).

L’altro spareggio promozione, in programma domani, vedrà contrapposte Borgo Mogliano e Belfortese (la vincente affronterà sabato in trasferta il Sarnano). I biancorossi di Casoni battono all’inglese il Petriolo trascinati da Cuccagna (tap in) e Colonnelli (di testa), mentre quelli di Persichini dividono la posta in palio contro l’Abbadiense. Il gialloverde Agnetti prima si fa parare un rigore dal portiere locale Curzi, poi pareggia in zona Cesarini il gol di Marino. Così facendo, i ragazzi di Soldini condividono l’ultimo posto insieme al San Ginesio, corsaro nel derby di Gualdo (salvo senza playout) grazie al tris calato da Danilo Francia (rigore) e dai Segovia (Bastian e Rodrigo). Il portiere locale Massucci neutralizza un penalty a Caponi, mentre sono vani i gol di Scagnetti e Metaj per evitare la sconfitta.

A questo punto, Abbadiense e San Ginesio si giocheranno lo spareggio per evitare la retrocessione diretta sabato al Tombolini di Urbisaglia. Chi vince, ai playout lontano da casa troverà la Palombese, uscita sconfitta nella trasferta contro la Sefrense: Seferi da fuori area, Carbone di testa e Biordi al volo calano il tris. Fuori dai playoff sia Juventus Club Tolentino (blitz nella tana della Treiese in virtù dei gol di Panti e Laconi) che Atletico Macerata (la Vigor vince il derby forte della doppietta di Rosetti e del sigillo di Bertola).

Nel girone E, invece, regna ancora l’incertezza nella definizione della partita playout. Da rigiocare per un infortunio all’arbitro l’ultimo match di campionato fra Montecassiano e Veregra, con la squadra di Montegranaro impegnata nella lotta salvezza a quota 25. In caso di vittoria nel recupero, supererebbe le due maceratesi appaiate a quota 27 Csi Recanati e Real Molino. Quest’ultima avanti negli scontri diretti e sabato scorso capace di rimontare in poco tempo il Porto Potenza, scappato con Baldassarri (mischia in area) e Boukal (contropiede), trascinata da Eros Rapari (sugli sviluppi di un angolo) e Teodori (ripartenza): finisce 2 a 2. I gialloverdi invece mostrano la manita al Montegranaro. Protagonista di turno Davide Giuggiolini, tre gol a referto, al quale si aggiungono Samuele Calcabrini e Pigini.

Dall’altra parte della classifica, al vertice, il Montecassiano di Bonifazi dovrà recuperare la partita con la Veregra ma non disputerà i playoff nel proprio girone in quanto sono ben 17 i punti di vantaggio sulla terza in classifica, l’Aries Trodica, che si congeda con una vittoria sul Santa Maria Apparente (piegata da De Caro, Giustozzi e Orlando). Ricche di reti le altre partite. La cooperativa del gol Real Porto batte 5 a 4 il Telusiano (non basta la doppietta di Cardelli e i guizzi di Cudini e Iesari): a segno Fogante (rigore), Dovesi (di testa su corner), Mozzoni (mezza rovesciata), Mozzicafreddo (di rapina) e Bartolacci (punizione).

Pari e patta fra Monteluponese e United Civitanova. Un pirotecnico 4 a 4: per i padroni di casa gonfiano la rete Micucci (direttamente dalla bandierina), Canesin (doppietta) e Sulce, mentre per gli ospiti fanalini di coda è micidiale il cecchino dal dischetto Diomedi (poker frutto di altrettanti rigori a favore). Realizza quattro gol anche Gnanzou, attaccante del Morrovalle, nella cinquina con cui i biancorossi di Torresi travolgono il Città di Civitanova (gloria anche per Cipolletti). La Vigor Montecosaro torna in Prima categoria grazie alla vittoria all’inglese di Casette d’Ete firmata da bomber Biagiola (doppietta e venti reti stagionali).

Nel girone D l’Esanatoglia supera la capolista Cingolana e mantiene la seconda piazza, evitando il primo turno playoff nel proprio girone, trovandosi direttamente in finale, dove affronterà la vincente fra Argignano e Palombina Vecchia. I ragazzi di Ferranti vanno due volte in svantaggio (Agosto e Bufarini) ma ribaltano il punteggio trascinati dalla doppietta di Mariani (da fuori e sul filtrante di Santoni) e dal sigillo di Correnti (al volo sotto la traversa). Il Victoria Strada chiude in bellezza (3-3 proprio contro la Palombina Vecchia) festeggiando traguardi importanti dei suoi giocatori: il 1997 Riccardo Montecchiarini si laurea capocannoniere con 24 centri (due nell’ultimo turno), mentre danno l’addio al calcio giocato il capitano Fabio Flamini (classe ’80, per ben 22 stagioni con la maglia gialloblu) e l’esperto Francesco Cristalli (’82). Ai saluti anche mister Simone Fugante (’79), da quattro anni nella squadra della frazione di Cingoli.

La top 11 (3-4-3): Pistola (Sefrense); Paparoni (Pollenza); Colonnelli (Belfortese), B. Segovia (San Ginesio); Giuggiolini (Csi Recanati), Marino (Borgo Mogliano), Mari (Abbadiense), Dignani (United Civitanova); Eclizietta (Sarnano), Gnanzou (Morrovalle), Mariani (Esanatoglia). All.: Pierantoni (Vigor Montecosaro).

Il personaggio della settimana: Eclizietta (Sarnano). Con una tripletta trascina i biancocelesti nello scontro diretto per i playoff con la Pennese, estromettendola Pennese dagli spareggi e regalando l’accesso alla finalissima del girone F contro la vincente fra Borgo Mogliano e Belfortese.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE F (15esima giornata di ritorno):

Atletico Macerata – Vigor Macerata 0-3

Belfortese – Petriolo 2-0

Borgo Mogliano – Abbadiense 1-1

Gualdo – San Ginesio 2-3

Ripesanginesio – Pollenza 1-3

Sarnano – Pennese 4-1

Sefrense – Palombese 3-2

Treiese – Juventus Club Tolentino 0-2

CLASSIFICA: Pollenza 65, Sarnano 63, Borgo Mogliano 59, Belfortese 54, Juventus Club Tolentino 52, Pennese 50, Atletico Macerata 46, Ripesanginesio 39, Vigor Macerata 38, Petriolo 34, Treiese e Sefrense 27, Gualdo 26, Palombese 25, San Ginesio e Abbadiense 24.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE E (15esima giornata di ritorno):

Città di Civitanova – Morrovalle 2-5

Aries Trodica – Santa Maria Apparente 3-1

Csi Recanati – Montegranaro 5-3

Casette d’Ete – Vigor Montecosaro 0-2

Montecassiano – Veregra (sospesa)

Monteluponese – United Civitanova 4-4

Real Molino – Porto Potenza 2-2

Real Porto – Telusiano 5-4

CLASSIFICA: Vigor Montecosaro 79, Montecassiano 74, Aries Trodica 57, Real Porto 51, Monteluponese 48, Porto Potenza 45, Telusiano 43, Montegranaro 41, Casette d’Ete 38, Morrovalle 32, Santa Maria Apparente 31, Città di Civitanova 30, Real Molino e Csi Recanati 27, Veregra 25, United Civitanova 12.

SECONDA CATEGORIA – GIRONE D (15esima giornata di ritorno):

Monsano – Terre del Lacrima 1-1

Agugliano Polverigi – Largo Europa 5-1

Argignano – Maiolati United 5-1

Borghetto – Aurora Jesi 1-0

Cameratese – Leonessa Montoro 2-2

Esanatoglia – Cingolana 3-2

Serrana – Junior Jesina 2-3

Victoria Strada – Palombina Vecchia 3-3

CLASSIFICA: Cingolana 71, Esanatoglia 66, Argignano 65, Palombina Vecchia e Borghetto 56, Victoria Strada 47, Monsano e Agugliano Polverigi 43, Aurora Jesi 42, Leonessa Montoro 36, Serrana 32, Maiolati United 31, Terre del Lacrima 29, Cameratese 24, Junior Jesina 19, Largo Europa 11.

