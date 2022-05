Montecosaro, che Vigor!

In città la festa

per il ritorno in Prima

TRIONFO - La squadra di Gregory Pierantoni ha vinto oggi il girone E di Seconda Categoria. L'anno prossimo il derby con il Montecosaro retrocesso dalla Promozione. La rosa

28 Maggio 2022 - Ore 20:43 - caricamento letture

La Vigor Montecosaro batte 2 a 0 in trasferta il Casette d’Ete e vince il campionato nel girone E di Seconda categoria. La prossima stagione l’inedito derby con i cugini giallorossi retrocessi dalla Promozione.

Dopo due anni di purgatorio, i giallorossi guidati da mister Gregory Pierantoni tornano in Prima, avendo la meglio del Montecassiano in una testa a testa avvincente ed incredibile, partito dall’inizio del torneo e durato praticamente fino all’ultima giornata. Grazie alla doppietta odierna di bomber Jacopo Biagiola, giunto a quota venti sigilli, la Vigor Montecosaro taglia il traguardo a quota 79 punti, frutto di 24 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta (pochi turni fa in trasferta contro Veregra). La squadra di Montegranaro oggi era impegnata a Montecassiano, ma il match è stato interrotto intorno alla mezz’ora del primo tempo a causa di un infortunio all’arbitro. Situazione ininfluente per i giallorossi del presidente David Seghetta, che avevano già un vantaggio di due lunghezze sui rossoblu inseguitori, attualmente diventati cinque: un gap impossibile da recuperare per il Montecassiano con il match da recuperare.

Numeri record da condividere insieme ai rossoblu, che vantano uno stratosferico reparto offensivo (96 reti con una partita da giocare), contro i 70 della Vigor ma che, da parte sua, trionfa forte della miglior difesa (impenetrabile): sole 22 reti subite. A Montecosaro è partita la festa: “Come prima, più di prima” è lo slogan con cui la società annuncia al popolo giallorosso il salto di categoria.

La rosa: Michelangelo Renzi, Andrea Franceschini, Andrea Di Marco, Luca Gobbi, Antonio Beruschi, Claudio Scipioni, Michael Ottaviani, Giovanni Garofalo, Kevin Cicconofri, Paolo Bartolini, Alessio Romitelli, Matteo Mazzoni, Andrea Micucci, Emanuele Mercuri, Niccolo Lelli, Francesco Tomassini, Riccardo Reucci, Simone Biondi, Marco Giri, Euro Bernabei, marco Tulli, Jacopo Biagiola, Michele Lovascio e Alessandro Morbidoni.

