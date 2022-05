Truffa da 300mila a un’anziana,

condannata promotrice finanziaria

RECANATI - Due anni e quattro mesi per una 64enne, accusata anche di appropriazione indebita e sostituzione di persona per aver speso i risparmi della vittima

Si intasca i risparmi di un’anziana per un totale di circa 300mila euro. Condannata per truffa, appropriazione indebita e sostituzione di persona la promotrice finanziaria Melania Bravetti, 64 anni di Recanati. La sentenza è stata emessa oggi al tribunale di Macerata. I fatti risalgono al periodo 2015-2017.

Una 87enne aveva affidato alla donna i suoi risparmi, poco più di 300mila euro appunto, per investirli. Ma la promotrice, secondo l’accusa, li aveva di fatto spesi per sé tra prelievi in contanti, bonifici girati su altri conti correnti e spese varie, tra cui anche l’acquisto di un’auto da 49mila euro. In particolare, sempre secondo quanto ricostruito dall’accusa, la Bravetti per qualche tempo aveva versato all’anziana piccole somme – per un totale di circa 11mile euro – facendole passare per le cedole di investimenti in realtà inesistenti. Poi avrebbe stipulato un finto contratto di prestito infruttifero per 90mila euro a nome dell’anziana, che però non ne sapeva niente, in suo favore. Infine ad ottobre del 2017, con una mail inviata al marito dell’anziana, le avrebbe fatto credere di aver investito la somma di 207mila euro in un prodotto finanziario anche questo però inesistente. Infatti, secondo quanto ricostruito dall’accusa, quei 207mila euro erano finiti prima in un conto svizzero intestato all’anziana e poi da questo su un altro conto online aperto dalla Bravetti a nome dell’anziana, ma a sua insaputa. Quel conto poi sarebbe stato utilizzato dalla Bravetti per bonifici in suo favore, o su conti di altre persone, per acquisti e spese varie.

Oggi in aula a Macerata l’anziana, parte civile, era difesa dagli avvocati Leonardo Teodori e Diego Casadidio. La Bravetti dall’avvocato Mirela Mulaj. Il giudice al termine del processo ha deciso di condannare la promotrice finanziaria a 2 anni e quattro mesi, con 3.600 euro di multa.

