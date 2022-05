Premio Ruggeri,

Accademia di Belle Arti

e Ctr protagoniste a Fano

TEATRO - Tra i giovani attori premiati Luìs Marreiros della Calabresi Tema Riuniti. Il docente Abam Massimo Puliani direttore artistico dell'evento. Opere e video installazioni degli studenti esposte a Palazzo Palazzo Bracci Pagani per i 150 anni dell'attore pirandelliano

30 Maggio 2022 - Ore 15:34 - caricamento letture

Anche Macerata protagonista a Fano per i 150 anni di Ruggero Ruggeri, attore prediletto di Luigi Pirandello. La città ha omaggiato il suo illustre cittadino con un meeting europeo che ha preso il via alla Rocca Malatestiana giovedì scorso con la conduzione del direttore artistico, Massimo Puliani, docente dell’Accademia di Belle Arti di Macerata. Presenti accademici e artisti di rilievo internazionale accanto agli studenti dell’Abamc con schede critiche sulle nuove tecnologie registiche, opere e video installazioni su tematiche Pirandelliane. Il Premio Ruggeri Under 30 è stato assegnato a Luìs Marreirois, di origini portoghesi ma maceratese d’adozione (attore e regista della compagnia Ctr Calabresi Tema Riuniti), Luca Petrelli di Fano e Davide Simonetti di Torino. Premiati tre monologhi differenti tratti da “L’uomo dal fiore in bocca” di Luigi Pirandello. «Sono grato per il premio ricevuto e per le amicizie coltivate – ha detto il giovane attore portoghese – sono stati quattro giorni intensi, per festeggiare i 150 anni di Ruggero Ruggeri e il celebre autore Pirandello, pieni di buona energia».

La giuria era composta da Samuele Giombi su delega del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano Giorgio Gragnola, Monica Pucillo, gli attori Carlo Simoni e Arianna Ninchi, i docenti Pierfrancesco Giannangeli, Mariangela Canale e Massimo Puliani, direttore artistico del Premio Ruggeri. Queste le motivazioni da loro scritte: “Per una interpretazione di spessore molto intensa frutto di una profonda conoscenza del personaggio (Luìs Marreiros). Per la presenza scenica e l’interpretazione contemporanea che ne rilevano le potenzialità in divenire (Luca Petrelli). Per l’interpretazione espressiva e anticamente moderna (Davide Simonetti). La segnalazione del pubblico è andata a Emanuel Festuccia di Senigallia.

I vincitori, scelti tra i dodici selezionati per la masterclass di giovedì sono stati inseriti in uno spettacolo itinerante all’interno della casa natale di Ruggeri a Palazzo Bracci Pagani, replicato sabato e domenica. Un suggestivo percorso audiovisivo immaginario nella casa natale di Ruggeri con maschere, ombre e illusioni pirandelliane: “Casa Ruggeri: le stanze delle voci”. Insieme ai tre attori premiati le opere selezionate del corso Comunicazione Visiva dell’Accademia di Belle Arti e i sound designers di “Umanesimo Artificiale” che hanno elaborato la voce di Ruggero Ruggeri tratta dai suoi celeberrimi monologhi, e gli studenti del Liceo Nolfi/Apolloni con le due performance “Il lume della follia” e “Pirandello chi?” a cura di Marco Florio (in collaborazione con l’Accademia dello Spettacolo) nel ruolo anche del “maggiordomo pirandelliano”. Il premio ha riacceso l’attenzione su Ruggero Ruggeri, con una buona partecipazione di pubblico: «Esperienza da replicare – ha commentato Massimo Puliani – il prossimo anno vogliamo realizzare uno spettacolo completo su Ruggeri e Pirandello»

© RIPRODUZIONE RISERVATA