Le Vibrazioni in piazza XX Settembre,

ecco come cambia la viabilità

CIVITANOVA - Ordinanza della polizia locale in vista del concerto di giovedì alle 21,30, modifiche al traffico

30 Maggio 2022 - Ore 14:36 - caricamento letture

In vista del concerto de “Le vibrazioni” che si terrà in piazza XX settembre giovedì alle 21,30, il comandante della Polizia locale ha emesso ordinanza per la disciplina della circolazione stradale.

L’ordinanza dispone dalle 00 alle 24 e comunque fino al termine dello spettacolo, il divieto di sosta con rimozione ed il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli dell’organizzazione muniti di specifico contrassegno all’interno di piazza XX Settembre. Dalle 14 alle 24 e comunque fino al termine dello spettacolo, il divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli nelle seguenti vie: piazza XX Settembre, nel tratto antistante il palazzo comunale, esclusi quelli di soccorso e di polizia; vialetto nord; vialetto sud, esclusi quelli dell’organizzazione muniti di specifico contrassegno che potranno sostare nel tratto compreso tra via Del Remo e corso Garibaldi; viale Vittorio Veneto, tratto compreso tra via Cavour ed il vialetto sud, lato ovest, esclusi i veicoli a servizio dei disabili muniti di contrassegno; via Buozzi, area di parcheggio lato nord (tra il civico 5 ed il civico 17), esclusi i veicoli di polizia, di quelli al servizio di persone disabili munite di contrassegno e delle autorità; via Trieste, ambo i lati, dall’intersezione con via Buozzi a vicolo Sforza.

Dalle 17 alle 24 e comunque fino al termine dello spettacolo, il divieto di transito per tutti i veicoli nelle seguenti vie: piazza XX Settembre, nel tratto antistante il palazzo comunale, per tutti i veicoli esclusi quelli di soccorso e di polizia; vialetto nord; vialetto sud; via Buozzi, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Trieste e piazza XX Settembre. Dalle 17 alle 24 e comunque fino al termine dello spettacolo le seguenti deviazioni di traffico: in via San Marone e in via Trieste per i veicoli provenienti da via Cecchetti; in via Buozzi per i veicoli provenienti da corso Umberto I; in corso Vittorio Emanuele per i veicoli provenienti da via Della Vela; in via Trento ed in via Cavour per i veicoli provenienti dalle vie del borgo marinaro confluenti rispettivamente sul vialetto nord e sul vialetto sud. L’ordinanza altresì dispone negli orari di chiusura l’istituzione del capolinea per gli autobus di linee urbane ed extraurbane in via Santa Rita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA