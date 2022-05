Iscrizioni ai nidi comunali,

domande fino al 30 giugno

MACERATA - Sarà possibile presentarle da domani. Le strutture che hanno posti disponibili sono “Topolino”, “Aquilone”, “Gian Burrasca”, "Arcobaleno", “Mi e Ma” e “Grande albero”

30 Maggio 2022

Da mercoledì primo giugno al via le iscrizioni per la frequenza degli asili nido comunali di Macerata. La domanda di ammissione deve essere presentata entro il 30 giugno utilizzando l’apposito modello che può essere richiesto agli uffici in piazza Vittorio Veneto 2 o può essere scaricato dal sito www.comune.macerata.it.

Le strutture che hanno posti disponibili sono “Topolino” in via Cassiano da Fabriano, “Aquilone” in via Eustacchio, “Gian Burrasca” in contrada Vallebona nella facoltà di Scienze della Formazione ed Educazione, “Arcobaleno” in via Gasparri, “Mi e Ma” in via Tibaldi e “Grande albero” in via Beniamino Gigli (gestione affidata alla cooperativa Mi e Ma).

«La fruizione del servizio comporta il pagamento di una retta mensile – si legge nella nota del Comune di Macerata -. I requisiti richiesti per l’ammissione sono l’età del bambino compresa tra tre mesi e tre anni (per casi di particolare gravità può essere consentita l’ammissione prima del compimento del terzo mese di età) la residenza nel Comune di Macerata ed essere in regola con gli obblighi vaccinali come previsto dalla legge. Le graduatorie verranno predisposte sulla base dell’Isee (Indicatore situazione economica equivalente) e del nucleo familiare cui appartiene il bambino – conclude la nota -. In caso di ammissione, l’assegnazione del nido è effettuata secondo le effettive disponibilità delle strutture, quindi le eventuali preferenze segnalate in domanda dal richiedente hanno valore puramente indicativo».

Per informazioni: 0733256453, 0733534384, email ufficioscuola@comune.macerata.it.

