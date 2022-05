Cavalieri del lavoro:

c’è anche Giuseppe Santoni

RICONOSCIMENTO - Il patron dell'industria di scarpe di lusso di Corridonia verrà premiato dal presidente della Repubblica insieme ad Andrea Lardini di Filottrano e ad Alberto Rossi di Ancona

30 Maggio 2022

«Il successo delle vostre imprese e l’eccellenza che avete raggiunto sono motivo di grande orgoglio per le Marche e per l’Italia intera». Sono le parole del vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione, Mirco Carloni, per la nomina a Cavalieri del lavoro conferita a tre imprenditori marchigiani: Andrea Lardini (industria tessile Marche) di Filottrano, Alberto Rossi (logistica portuale Marche) di Ancona e Giuseppe Santoni (industria calzaturiera Marche), di Corridonia.

«Con il vostro valore rappresentate la forza imprenditoriale marchigiana – aggiunge Carloni – quella energia positiva, coraggiosa e determinata che costruisce futuro». Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha firmato questa mattina i decreti con i quali, su proposta del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, di concerto con il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli, sono stati nominati venticinque Cavalieri del lavoro.

