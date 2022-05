Anthropos Civitanova in festa,

due ori europei per Farroni

PARACICLISMO - In Austria doppio titolo continentale nella crono e nella prova su strada, ottimi piazzamenti anche per Stefano Stacchiotti

30 Maggio 2022 - Ore 15:59 - caricamento letture

Bilancio più che positivo per gli atleti dell’Anthropos agli Europei di paraciclismo in Austria con due ori e due buoni piazzamenti. Ieri, domenica 29 maggio, ad Upper si sono conclusi gli “Uec Para Cycling Road European Championships 2022” che vedevano tra i componenti la delegazione azzurra della Federciclismo, guidata dal Commissario Tecnico Paralimpico della Fci, Rino De Candido, Giorgio Farroni e Stefano Stacchiotti tesserati con il club civitanovese.

Stacchiotti era alla seconda trasferta in maglia azzurra, dopo quella delle prove di coppa del mondo di inizio mese, ma alla prima in lizza per i titoli, e ha sfruttato l’occasione per mettersi in mostra con due ottimi piazzamenti (4° e 5° posto), rispettivamente nella prova crono e su strada. Una conferma della costante crescita tecnica e prestazionale.

Farroni, grande campione plurimedagliato e titolato, ha fatto nuovamente sembrare tutto facile grazie a un mix invidiabile di classe, esperienza e preparazione che lo ha portato a centrare il doppio titolo europeo nella crono e nella prova su strada.

Il presidente Nelio Piermattei: «Sono contentissimo per Stefano e per i costanti progressi che ormai lo mettono in pianta stabile nel giro azzurro. Su Giorgio non ho più parole, ampiamente oltre i vent’anni di carriera ad altissimi livelli con una costanza di risultati e prestazioni che lo rendono un campione unico e straordinario».

© RIPRODUZIONE RISERVATA