Pioggia di incidenti in provincia:

auto si ribalta a Macerata

Investe minorenne, colpito da malore

MALTEMPO - In via Bramante auto tradita dal curvone sotto il polo Bertelli, un ferito e traffico in tilt. A Potenza Picena e Pollenza soccorsi motociclisti, tra loro un 19enne che è stato portato a Torrette. A Matelica 16enne colpito da un furgone, chi era al volante si è sentito male

28 Maggio 2022 - Ore 21:02 - caricamento letture

Auto si ribalta a Macerata, motociclista esce di strada a Potenza Picena (Montecanepino). A Pollenza scontro tra auto e moto. Non ci sono stati feriti gravi ma nel giro di un paio d’ore in provincia, subito dopo che ha iniziato a piovere, ci sono stati una serie di incidenti lungo le strade. L’ultimo è un investimento a Matelica, avvenuto intorno alle 20 con un 16enne ferito (non in modo grave), soccorso anche l’investitore, che si è sentito male.

A Macerata traffico in tilt sulla strada che scende a Piediripa a causa di una vettura che si è rovesciata su di una fiancata nella curva (spesso teatro di cappottamenti) che si trova sotto il polo Bertelli. La vettura stava scendendo quando per cause in corso di accertamento, probabilmente a causa della pioggia, si è rovesciata. Una persona è stata portata in ospedale dal 118 con ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’incidente è avvenuto intorno alle 19. Altro incidente a Montecanepino dove un centauro è uscito di strada, intorno alle 17 ed è finito contro una pianta. Si tratta di un 19enne che è stato soccorso dal 118 e trasportato all’ospedale di Torrette di Ancona. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per i rilievi del caso. A Pollenza altro incidente con auto che si è scontrata con una moto, sempre intorno alle 18,30. Portato in ospedale il motociclista che non sarebbe in condizioni gravi.

A Matelica intorno alle 20, il conducente di un furgoncino usato per la vendita del pesce ha colpito di striscio, nei pressi della discoteca Much More, un 16enne. Il minore è caduto a terra e ha battuto il viso. Ha riportato un trauma facciale. Grande spavento per l’investitore, che stava facendo il giro delle consegne che a causa del grande spavento si è sentito male. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri. Il 16enne è stato portato in ospedale e non è grave. Più critiche le condizioni del conducente del furgone. Sono stati portati tutti e due in ospedale a Camerino.

(di Redazione Cm)

