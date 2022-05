Padel per Admo,

scende in campo l’arbitro Sacchi

MACERATA - Sono 34 le squadre che si sfideranno in questi due giorni al padel club Torresi

28 Maggio 2022 - Ore 10:22 - caricamento letture

E’ stato l’arbitro maceratese di serie A Juan Luca Sacchi a dare il via ieri pomeriggio al 2°torneo di Padel per Admo, al padel club Torresi di Macerata. Sono 34 le squadre che si sfideranno in questo fine settimana tra i partecipanti appassionati, sportivi e dilettanti che hanno scelto di sostenere la causa.

Ad aprire i giochi scende in campo proprio Sacchi a fianco del titolare del circolo Giovanni Torresi che è stato fin da subito un grande sostenitore dell’associazione mettendosi a disposizione insieme ad MC Consulting: «Queste manifestazioni sono il valore aggiunto allo sport. È fondamentale sostenere chi porta avanti un messaggio così importante come quello del dono, del salvare una vita».

Il torneo proseguirà tutto il fine settimana concludendosi con le finali e semifinali nel pomeriggio di domani (domenica 29 maggio).

Non sarà un pomeriggio di solo sport ma anche di svago con l’ animazione di Multiradio e nel finale uno sfizioso panino offerto a tutti gli spettatori e partecipanti alla manifestazione.

«Admo – dichiara Eleonora Salvatori, responsabile della sede di Macerata – dopo questo lungo periodo di stop era fondamentale ripartire, poiché come tutti oramai sappiamo la nostra ricerca non può fermarsi, la richiesta di donatori è sempre più alta e i giovani che hanno dubbi o non ci conoscono devono essere raggiunti.

Ricordiamo sempre che 1 su 100mila è compatibile con chi attende un trapianto, c’è chi sta cercando il tipo giusto per poter continuare a vivere. Strano ma vero, il tipo giusto è ognuno di noi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA