L’arte del bonsai,

mostra per vedere e imparare

CIVITANOVA - Inaugurata oggi al Lido, propone arbusti da tutta Italia e dal Giappone. Ci sono anche il pluripremiato pino nero e l'acero palmatum

28 Maggio 2022 - Ore 19:47 - caricamento letture

Piccoli capolavori in miniatura, figli di un’arte antica, capaci nello spazio di un vaso che si può tenere su di una mensola, di regalare la fantasia di un bosco o di un albero dalle dimensioni gigantesche.

Sono i bonsai in mostra a Lido di Civitanova da oggi grazie al Club Bonsai 95 di Casette D’Ete, con il patrocinio del comune di Civitanova e la collaborazione dei club del centro Italia: Pesaro bonsai88, Amici del bonsai Foligno, Conero bonsai Ancona e Garden Europa Jesi. Il sindaco uscente Fabrizio Ciarapica, candidato alle prossime elezioni, era presente all’inaugurazione: «Un onore accogliere questa iniziativa – ha detto – che oltre ad essere una forma d’arte è anche un modo per avvicinarsi all’ambiente. Civitanova ormai da qualche anno è molto attiva e sensibile per il tema dell’ambiente ed è diventata una delle città di mare più verde della riviera marchigiana». Gli istruttori dell’Unione bonsaisti italiani (Ubi) Marcelo Michelotti e Raffaele Perilli, parleranno e mostreranno come gestire un bonsai.

Il presidente del club Guido Mecozzi: «E’ un onore essere presenti qui a Civitanova e vedere quanto interesse c’è nel portare avanti quest’arte che nasce secoli fa dall’Oriente ed arriva anche qui da noi. Oggi fare bonsai significa fare arte ed essere sensibili al tema dell’ambiente. Ringrazio il sindaco, tutta l’amministrazione comunale e gli sponsor per la sensibilità e la valorizzazione di questo evento». In esposizione piante da tutta Italia e in particolare dal Giappone come il melograno punica granatum, i tassi e pini. Tra le piante il pluripremiato pino nero e l’acero palmatum giapponese alla mostra nazionale Ubi. La mostra è gratuita e i soci del club sono a disposizione per aiutare chi vuol portare il proprio bonsai per capire come impostarlo e gestirlo.

