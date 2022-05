“Storie d’acqua”,

presentazione del libro

a palazzo Lazzarini

MORROVALLE - L'appuntamento con il volume di Paolo Verdarelli domani alle 17

27 Maggio 2022

Sarà presentato sabato 28 maggio alle 17 nella sala conferenze di Palazzo Lazzarini a Morrovalle il libro “Storie d’acqua-La bella natura nella palude di Colfiorito”, realizzato da Paolo Verdarelli. Verdarelli, fotografo di Camerino, ha scattato foto alla natura della piana di Colfiorito immortalandola in diversi periodi dell’anno per celebrarne la bellezza e la varietà. Per cui il libro, di un centinaio di pagine, alterna immagini scattate in uno degli scrigni più magici degli Appennini a piccole storie e descrizioni tutte centrate sulla vita e le percezioni che il luogo della palude ha fornito all’autore.

L’evento è organizzato dalla Fototeca Comunale in collaborazione con FIAF (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche), Comune e Progetto Immagine Camerino e vedrà la presenza, oltre che dell’autore, anche del docente di Scienze Naturali dell’Università di Camerino Pietro Paolo Pierantoni.

