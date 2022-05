“Primavera in Collegiata”,

un fine settimana a Cingoli

L'APPUNTAMENTO organizzato dalla Cna Macerata insieme all’associazione Sant’Esuperanzio ed a “Le Marche dal Balcone”

27 Maggio 2022 - Ore 10:58 - caricamento letture

Le eccellenze marchigiane saranno protagoniste della due giorni organizzata a Cingoli dalla Cna Macerata insieme all’associazione Sant’Esuperanzio ed a “Le Marche dal Balcone”. Un palcoscenico d’eccezione come la Collegiata di Sant’Esuperanzio ospiterà colori, profumi e sapori dei principali prodotti enogastronomici locali ma anche oggetti di design, moda, cosmesi ed altri prodotti artigianali creati dagli artigiani del nostro territorio. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cingoli, prevede nel programma anche l’animazione per bambini nell’angolo gestito dalla locale sezione della Croce Rossa Italiana e diversi eventi culturali, come la presentazione di due libri di Zefiro Edizioni “La Prima Goccia” di Musa Darboe e Francesco Moglianesi e “Miriam e la regina della savana” di Abdulghani Makki, illustrato da Corrado Virgili. Nel pomeriggio di domenica, invece, si darà spazio alla presentazione dell’opera “La guerra di Nina” di Carla Chiaramoni. La manifestazione si arricchisce anche della collaborazione con l’Ipseoa Varnelli e la Pro-Loco di Cingoli. Il programma completo di sabato 28 e domenica 29 maggio sul sito di CnaMacerata www.mc.cna.it.

