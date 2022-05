«La necessità di sangue

è sempre più urgente»

L’Avis incontra gli studenti

CINGOLI - La presidente Floriana Crescimbeni e i medici Daniela Cimini e Gabriele Marchegiani hanno condotto una campagna di sensibilizzazione sul tema della donazione attraverso gli istituti

Nuovi donatori di sangue cercasi, l’Avis fa campagna nelle scuole. Si sta concludendo in questi giorni il progetto di promozione e di sensibilizzazione negli istituti scolastici di Cingoli, organizzata e promossa dalla sezione locale dell’associazione.

«La conoscenza dell’Avis dell’importanza del dono del sangue, come atto di civile solidarietà, passa anche attraverso i banchi di scuola e raggiunge alunni di diverse età» commenta la presidente di sezione, Floriana Crescimbeni. Per i bambini delle classi quinte di Cingoli e Grottaccia l’incontro con la presidente stessa e con i medici Daniela Cimini e Gabriele Marchegiani, nell’ultima settimana, è stata un’importante occasione di approfondimento delle conoscenze relative al corpo umano e ai corretti stili di vita e anche di riflessione sul valore della solidarietà e del dono.

Per gli studenti delle classi 4A del Liceo linguistico e 4B del Liceo delle Scienze umane Leopardi, nelle giornate del 5 e 6 maggio, l’incontro aveva invece costituito una possibilità, guidata dal dottor Marchegiani, di riflessione su sangue, alcol, droga e stili di vita e naturalmente sulla possibilità da parte di ognuno di un impegno personale a donare. «Per l’Avis questi interventi costituiscono un fondamentale momento di diffusione dei valori e di promozione dell’atto della donazione, perché la necessità di reperire donatori e sangue è sempre più urgente – spiega la presidente Crescimbeni -. Un grazie a tutti gli insegnanti che si sono prodigati nell’organizzazione degli incontri, ai medici che hanno portato la loro professionalità e a tutti gli alunni per il loro entusiasmo e la loro partecipazione».

