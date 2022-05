Il 2 giugno di Civitanova:

mercatino sul lungomare sud

e concerto de “Le Vibrazioni”

GLI APPUNTAMENTI in città previsti per giovedì prossimo

27 Maggio 2022 - Ore 13:23 - caricamento letture

Giovedì 2 giugno si svolgerà a Civitanova un mercatino straordinario sul lungomare Sud Piermanni dalle 8 alle 18,30. Saranno una cinquantina le bancarelle della mostra-mercato di artigianato, hobbistica, ecc., che occuperanno il marciapiede lato mare da Largo Melvin Jones fino al Monumento ai Caduti. In considerazione della ubicazione dell’allestimento, non si rendono necessarie modifiche alla viabilità.

Sempre giovedì 2 giugno, Festa della Repubblica, si svolgerà in piazza XX Settembre il concerto del gruppo Le Vibrazioni (ore 21,30) ad ingresso libero. Ripartita in tour da alcuni giorni, la band milanese ha pubblicato ad aprile il nuovo album VI, che ha avuto come apripista il brano di Sanremo. A coronare un anno davvero speciale per il gruppo di Francesco Sarcina c’è stata pure la performance, molto gradita, al Concertone del Primo Maggio a Roma. A Civitanova, Le Vibrazioni metteranno in scena il loro instancabile rock pieno d’energia, dove assieme agli ultimi brani di VI non mancheranno di certo gli ormai grandi classici come Dedicato a te o Vieni da me. In apertura, ci sarà Briga. Cresciuto nella quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, il rapper romano ha fatto una bella strada, culminata nel dicembre scorso con la pubblicazione del suo ultimo album, Lunga vita: un progetto maturo, ricco di featuring che celebrano i primi 10 anni della sua carriera e che contiene Non mi regolo, ultimo successo con Gemitaiz e Il Tre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA