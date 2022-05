«Chiesanuova-Aurora Treia,

che sia una bella giornata di calcio»

PROMOZIONE - Il messaggio dell'assessore allo Sport, David Buschittari, in vista del match di domenica alle 16,30 al "Sandro Ultimi"

27 Maggio 2022 - Ore 13:12 - caricamento letture

«Il finale di stagione programma una partita d’eccezione come il derby Chiesanuova-Aurora Treia, entrambe nel girone B di Promozione. Il vice sindaco David Buschittari, assessore allo sport ci tiene a rivolgere un particolare pensiero proprio alle due squadre». Con queste parole inizia una nota del Comune di Treia in vista del confronto in programma domenica alle 16,30 al “Sandro Ultimi”. «Due compagini del comune di Treia che si sono sapute distinguere nel corso della stagione, ottenendo ottimi risultati e continuando a portare avanti i rispettivi progetti sportivi, nonostante le difficoltà degli ultimi due anni, in particolare, quando la pandemia ha condizionato anche il mondo dello sport, sia a livello organizzativo che economico, costringendo a spese straordinarie indubbiamente importanti per piccole realtà come le nostre. A tutti i collaboratori dell’Aurora Treia e del Chiesanuova, ai dirigenti, ai presidenti, agli staff fa il nostro plauso e il nostro ringraziamento. Un augurio particolare affinchè quella di domenica sia una bella giornata di calcio, che sappia mettere al di sopra di qualsiasi risultato i valori che lo sport sa veicolare sempre in nome di una sana competizione, resa ancora più speciale dall’essere due squadre della stessa città».

