27 Maggio 2022 - Ore 13:27 - caricamento letture

PROGRAMMATO PER MARTEDI’ 31 MAGGIO ALLE ORE 10.30 PRESSO IL TEATRO CECCHETTI “AMICO SOLE”, CONVEGNO EDUCATIVO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI LEGATI ALL’ESPOSIZIONE SOLARE

Nell’ambito della campagna di educazione per la prevenzione dei rischi legati all’esposizione solare, ecco “Amico Sole”, un convegno, fissato per martedì 31 maggio alle 10,30 al teatro Cecchetti (Viale Vittorio Veneto 128), ad ingresso libero, con cui il dottor Gino Mattutini, dermatologo che da anni opera a Civitanova, fornirà indicazioni sulle necessarie precauzioni per proteggere la pelle dall’esposizione solare e sui comportamenti da tenere.

Saranno date informazioni sulla scelta delle giuste protezioni, tenendo presente la pericolosità dovuta ad un’eccessiva esposizione ai raggi, e su come la pelle debba essere opportunamente tutelata e difesa. In un’opera di sensibilizzazione, al convegno “Amico Sole” parteciperanno i bambini delle classi quinte della scuola primaria “S. Zavatti”, oltre a rappresentanti dell’ordine dei farmacisti e delle associazioni delle categorie del benessere, parrucchieri ed estetisti.

Nel corso dell’evento, saranno distribuiti ventagli in cartoncino, che contengono raccomandazioni, in forma di decalogo, sulle buone abitudini per evitare scottature, eritemi, ustioni e per non incorrere in qualche patologia.

