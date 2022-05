Due frontali in un’ora,

quattro feriti: uno a Torrette

INCIDENTI a Bachero di Cingoli all'incrocio con Staffolo e tra Passo di Treia e San Severino, prima di località Berta

Due frontali nel giro di un’ora, quattro feriti: uno a Torrette. Gli incidenti si sono verificati a Treia e a Cingoli. Il primo verso le 14,15 in località Bachero, sulla Provinciale 502, all’incrocio per Staffolo. Due le auto coinvolte, una persona trasferita a Torrette in ambulanza. Il secondo poco dopo sulla provinciale 361, tra Passo di Treia e San Severino, prima di località Berta. Coinvolte due auto. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e 118. Tre le persone ferite che sono state soccorse.

