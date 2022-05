Da Macerata a Roma e Hollywood,

Ferretti incontra i giovani imprenditori

IL MAESTRO protagonista dell'appuntamento organizzato da Confindustria nella sala Cesanelli dello Sferisterio

26 Maggio 2022 - Ore 10:44 - caricamento letture

Il pluripremio Oscar Dante Ferretti è tornato a Macerata e ha incontrato i Giovani Imprenditori maceratesi che lo hanno accolto con grande emozione nella sala Cesanelli allo Sferisterio; una cornice perfetta per l’evento in cui il celebre scenografo ha raccontato ai presenti il suo percorso professionale ed artistico che ha avuto inizio proprio a Macerata.

«Il maestro Ferretti ha ripercorso nel suo intervento i momenti più importanti della sua eccezionale carriera – si legge in una nota -. Il presidente dei Giovani imprenditori, Alessio Castricini, a nome di tutto il gruppo, nel suo saluto introduttivo ha ringraziato il maestro e si è detto onorato di aver incontrato un personaggio così illustre che con i suoi capolavori ha contribuito a rendere grande l’Italia nel Mondo. Ha affermato inoltre che i giovani hanno bisogno di esempi positivi, come quello del maestro Ferretti, che con il suo talento ha realizzato opere diventate un patrimonio per tutti.

Il presidente ha concluso sottolineando la necessità di una maggiore sinergia tra imprese e cultura per la valorizzazione del territorio.

L’incontro con Dante Ferretti si è svolto all’interno del ciclo di eventi formativi e conviviali, “HappyGIHour”, durante i quali i giovani imprenditori si confrontano con illustri personaggi del mondo accademico, artistico, imprenditoriale e sportivo -conclude Confindustria nel comunicato – . Presenti all’evento il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta, il presidente Piccola Industria Confindustria Macerata Paolo Ceci ed il direttore di Confindustria Macerata Gianni Niccolò».

© RIPRODUZIONE RISERVATA