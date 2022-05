Accusa un malore in casa,

trasportata al pronto soccorso

POTENZA PICENA - I vigili del fuoco hanno aperto la porta dell'abitazione in via degli Orti, gli operatori dell'emergenza hanno allertato l'eliambulanza che è atterrata allo stadio ma non si è reso necessario il trasporto a Torrette: la donna accompagnata in ambulanza all'ospedale di Civitanova

Accusa un malore in casa, intervengono i vigili del fuoco per aprire la porta e l’eliambulanza per il trasporto a Torrette che poi non si è reso necessario. E’ successo questa mattina intorno alle 9 via degli Orti a Potenza Picena, quando un’anziana si è sentita male. Sono scattati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno provveduto all’apertura della porta e gli operatori dell’emergenza che, prestate le prime cure del caso, hanno allertato l’elicottero per il trasferimento della donna all’ospedale di Ancona, con Icaro che è atterrato allo stadio. Operazione che non si è resa necessaria in quanto le condizioni dell’anziana sono state rivalutate dopo le prime cure e ritenute tali da non richiedere il trasporto a Torrette. La donna è stata così accompagnata dall’ambulanza al pronto soccorso di Civitanova.

(Redazione Cm)

