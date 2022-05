Stornelli e proverbi maliziusi

“Ecco ‘na corvellata de lo cantà’ e parlà’ grasso de ‘na orda. A lo contrario del ogghj, le parole adèra sci ‘n po’ sboccacciate, ma non ci-aia la pesantezza, la marducanza e spisso lo cattio de quelle de ogghj. All’epoca adèra puru divirtimentu, sana alligria per passà’ momenti spensierati tra menzo a jornate dure per fadiga e fame.

*

“Mamma me l’ha fattu lu strippadonne, sotto lu mujiculu me pènne.

*

“La donna è fatta come la campana, senza vatoccu dindola e non sona”.

*

“Se voli che te compro un fazzulittu, famme pijá’ le misure de lu pettu;

se voli che te compro un zinalitto, famme prima vedé’ quello che c’è sotto”.

*

“Cuscì dice la matre a la fija: “Prima che tu mitti su famija, fa la proa co’ Pippì’ sopre la paja;

se dopo fatta issu non te dice cosa,

te cunzijo de rnannallu a casa;

se ‘ncece la proa la vò’ ripete,

jate de corsa tutti e du’ a cerca’ lu prete”.

*

“Ci-aessi la virtù che ci-ha lu gallu, la notte ji a durmì’ co’ le gajine;

a la matina rizzasse ancó’ più arzillu,

fa’ chicchirichì e rmontà’ subbeto a cavallu”.

*

“La donna ridarella o matta o puttanella”.

*

“Fiore de notte

se co’ le corne ce se facesse lo latte,

a casa tua se magniria sempre le ricotte”.

*

“Lu varbiere te fa vellu, lo vi’ te fa guappu, la femmena te fa fessu”.

*

“Non ve deve paré’ ‘na cosa strana, se co lu zippu Anto’ ce pianta l’anzalata

e Neno invece ce ‘ccontenta la patrona, quanno ‘vvilita la vede e sconsolata”.

*

“La donna che sa vallà’ bè’, nnanna la chjappa e batte lu pè’;

la donna che conosce un ballu sulu, batte lu pè’ e po’ nnanna lu culu”.

*

“Fior de mughittu

per vedé’ se quanto ce l’hai tostu, spero de faccilu co’ te un bel ballittu;

e dopo aé ballato stretta stretta,

te dirò se so’ rmasta suddisfatta”.

*

“Amore vellu,

tu che prima pe’ la donna eri un gallu,

addè si doventatu un pollastrellu”.

*

“Fiore de ficu

non era certo mejo a tempu anticu,

quanno la donna non te facia vedé’ manco lu muricu (ombelico);

ma ogghj che la donna s’è scafata,

se vo’ te la fa fa’ ‘na scorpacciata”.

*

“Lu po’ scolà’ dall’Appennini alle Ande,

l’urdema goccia rmarrà sempre su le mutanne”.

*

“Chj va a donne e non conosce l’usu,

slonga le gamme e sfina lu musu”.

*

“Cuscì dicia un gran dottore,

co’ lu limó’ ce se lucida lo rame,

co’ le vardasce ce se fa l’amore”.

*

“Fiore de zucca

‘rria la matre me ne dà ‘na fetta,

la fija è più de còre, me la dà tutta”.

*

“Se te ‘rrio a pijá’ co’ ‘sta vella stanga,

te faccio caminà’ tre mesi cionga”.

*

“Solo addè, Mari’, me rendo cuntu, che te putia spusà’ solo un gran tuntu; ma ormà’ che lu sbaju l’agghjo fattu, famme campà’, no’ me trattà’ sempre da marguttu”.

*

“Fiore de menta

l’amore non se fa se non se monta,

se non te metto ‘n corpu la somenta”.

*

“Mammeta è campanella e tu campana, ce serve un vatoccu che ve sona”.

*

“Se tu penzi che se pozza sta’ senza l’amante, si proprio ‘na scema o deficente;

io ho dato scordu a la mia mammina

e da parte ne tengo ‘na duzzina”.

*

“Quanto me piace le mele cotogne, quelle che porta in pettu le donne!

Porta lu piccichittu senza fronne”.

*

“Fiore de mora

lu sorce (topo) tra la luja (loppa) non ze ‘cceca;

lu pesce drendo l’acqua non ze ‘ffoca;

la donna sotto l’omu non ce crepa”.

*

“Chj ci-ha la rogna da grattà’ e la moje da guardà’, no’ gne manca lo da fa'”.

*

“Te si vantata che t’ho vasciato

e che t’agghjo ditto: “To, pijene ‘n’antru!”

Prima de vascià’ a te, caschèsse mortu,

preferiscio vascià’ lu musu de lu porcu”.

*

– “Che dici de fa’!

– “De mettilu dentro e lasciallu sta'”.

*

“Tre cose è sembre jacce: “Le frosce de le vacche, le code de le serpe e le trippe de le puttane”

*

“Non te fidà’ de la moje s’è bigotta,

quanno po’ essa te freca bbotta a bbotta;

ma tu più furbu non te fa’ frecà’,

a essa preferisci sempre la commà'”.

