Persone fragili al lavoro nella pinseria

«Porto avanti l’intuizione di mio fratello,

includiamo tutti come farebbero i bonobo»

MACERATA - Inaugurato in corso Cavour il nuovo punto vendita gestito da Paolo Bettucci, noto barista del capoluogo. Enrico Cherchi racconta come è nata la cooperativa sociale e quali sono le sue finalità, ispirate dalle comunità di scimmie che risolvono tutto con l'amore

20 Maggio 2022 - Ore 13:48 - caricamento letture

di Alessandra Pierini (foto Fabio Falcioni)

Pinserie dove possono lavorare persone con fragilità sia fisiche che psicologiche. E’ questa l’idea della cooperativa Bonobo che agisce proprio come farebbero i bonobo, un particolare tipo di scimmie che vive in comunità e risolve tutto con l’amore. L’ultima pinseria, in ordine di apertura, è quella in corso Cavour a Macerata. Tutto è nato dall’intuizione di Andrea Cherchi che oggi non c’è più.

Ma è stato suo fratello Enrico a raccogliere il testimone «Mio fratello- racconta Enrico- soffriva di bipolarità ed era invalido da 10 anni. Aveva avuto delle esperienze nella ristorazione e per questa sua condizione aveva potuto avviare, con un socio, una cooperativa sociale».

Erano stati Andrea e il suo socio a scegliere il nome della cooperativa, nata nel 2016: «Stavano guardando un documentario sui bonobo, queste particolari scimmie, molto studiate perché hanno una organizzazione sociale molto simile a quella dell’uomo con comunità allargate, Tra loro non prevale l’aspetto della lotta e alla fine risolvono, a modo loro, tutto con l’amore». La Cooperativa ”Bonobo Soc. Coop. Sociale di tipo B” ha la sua attività principale a Civitanova dove tutto è iniziato, a novembre del 2016 grazie ai fratelli Cherchi e a Ubaldo Catena che nel 2019 lascia il posto a Roberto Pizzabiocca , il quale coinvolgendo la compagna Marianna Crucianelli prende in mano la cooperativa facendole raggiungere risultati inaspettati soprattutto nell’ambito dell’inclusione sociale.

Il 3 aprile del 2020 in pieno lockdown Andrea Cherchi decide di togliersi la vita a causa della sua malattia psichica e questo gesto invece di abbattere il fratello Enrico, gli dà la carica ed il coraggio di alzare l’asticella. Con Marianna e Roberto si decide quindi di portare avanti il progetto con ancora più vigore ed entusiasmo coinvolgendo altri soci, enti locali, imprenditori e soprattutto i ragazzi che da fragili si sono trasformati in forti dimostrando passione e attaccamento al proprio lavoro e ai propri colleghi. Ad ottobre si apre Bonobo 2 a Porto Sant’Elpidio. «Abbiamo deciso di proseguire nel settore della ristorazione e abbiamo incominciato ad introdurre dei tirocini di inclusione sociale con la convinzione che chi ha una invalidità ha anche bisogno di una vita attiva. Così molte persone fragili hanno iniziato a lavorare con noi e due sono stati anche assunti come dipendenti».

E ora l’apertura a Macerata, in corso Cavour, dove la cooperativa ha trovato un punto di forza in Paolo Bettucci, maceratese con una lunga esperienza nel campo della somministrazione: «Nelle nostre strutture – spiega Enrico Cherchi – inseriamo sempre una figura imprenditoriale che sposi il progetto. Insegnare l’empatia verso i nostri ragazzi non è possibile, deve esserci e basta. E Paolo questa cosa l’ha sentita subito e si è trovato bene con questo ambiente un po’ particolare che io reputo la normalità. Quello che noi facciamo, inserendo 5 ragazzi in ogni punto vendita, può essere fatto da qualsiasi attività». Ieri mattina si è svolto l’ufficiale taglio del nastro alla presenza della vice sindaca Francesca D’Alessandro e della consigliera regionale Anna Menghi. «E’ stato un bel momento – conclude Enrico – abbiamo avuto una bella accoglienza da parte delle istituzioni e sentire il loro abbraccio per noi è molto importante».

