TRAGEDIA - Fabrizio Calcabrini, 57 anni, di Morrovalle, ha perso la vita lunedì lungo la Faleriense. Domani l'ultimo saluto a Monte San Giusto

20 Maggio 2022 - Ore 16:46 - caricamento letture

Ultimo saluto a Fabrizio Calcabrini domani alle 10 a Monte San Giusto. Il 57enne, osteopata, istruttore, allenatore di calcio, ha perso la vita Calcabrini in un incidente stradale avvenuto lunedì mentre andava a Grottazzolina per gli allenamenti. Lo stavano aspettando i quindici ragazzi della squadra Esordienti della Invictus Fc, ma non è mai arrivato. Il suo scooter si è scontrato con un furgone lungo la Faleriense a Piane di Magliano di Tenna. Calcabrini lavorava nella palestra del fratello Claudio, la Sole e acciaio di Morrovalle. E proprio di Morrovalle era originario anche se ora viveva a Sant’Elpidio a Mare insieme alla compagna Samuela e ai due figli minorenni. Un uomo che tutti ricordano per la sua bontà e il suo essere sempre disponibile e pronto ad ascoltare. In tanti domani gli diranno addio nella chiesa di Santa Maria della Purità a Monte San Giusto dove il funerale si svolgerà alle 10. La camera ardente è aperta, fino alle 22 di questa sera, all’ospedale di Fermo.

