Benedetti rigori, Costantini ne para due:

Pievebovigliana vola in Seconda

PROMOSSI - La formazione biancoverde allenata da Fiorentini vince la finalissima di Coppa Marche contro il Monte Porzio sul neutro di Ancona grazie alle prodezze del portiere e ai penalty trasformati da Lutri, Federico Fede e Impecora

20 Maggio 2022 - Ore 10:08 - caricamento letture

Grazie alle parate del portiere Luca Costantini, il Pievebovigliana batte il Monte Porzio ai calci di rigore della finalissima di Coppa Marche di Terza categoria e approda di diritto in Seconda.

Al Paolinelli di Ancona, nella lotteria dei penalty, il numero uno biancoverde è stato insuperabile e ha neutralizzato i tiri dal dischetto di Nicolini e Celiku (Tarsi ha calciato fuori), mentre sono stati cecchini infallibili i compagni di squadra Lutri, Federico Fede e Impecora, che insieme alle prodezze del portiere hanno regalato il salto di categoria alla formazione allenata da Fabio Fiorentini, assistito da Guido Flavia. Il match è terminato 0 a 0 sia nei tempi regolamentari che supplementari, nonostante il Monte Porzio abbia giocato gran parte della partita in inferiorità numerica. Grande gioia anche per la società guidata dal presidente Casavecchia e dal vice Di Paola, che inseguiva la promozione da alcune stagioni. Finalmente, il sogno è coronato. A questo punto, secondo in classifica nel girone E, il Pievebovigliana lascerà il proprio posto nella griglia playoff alla Lorese (sesta in graduatoria ed inizialmente esclusa dagli spareggi), che affronterà in trasferta l’Academy Civitanovese. L’altra sfida promozione sarà quela fra Amatori Appignano e Union Picena.

(Mi. Car.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA