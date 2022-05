Juan Luca Sacchi l’internazionale,

secondo arbitraggio a Cipro

CALCIO - Nello scorso fine settimana ha diretto Apoel Nicosia-Anorthosis (gara valevole per i playoff della Divisione A cipriota

Prosegue, con nuove designazioni anche nell’ultimo turno di gare di campionato la collaborazione tra la Federazione di Cipro e l’Associazione italiana arbitri. Nello scorso fine settimana Juan Luca Sacchi ha diretto Apoel Nicosia-Anorthosis (gara valevole per i playoff della Divisione A cipriota), coadiuvato da assistenti, quarto ufficiale e assistente var locali e da Marco Piccinini in qualità dì var. Per il fischietto di Macerata è stata la seconda direzione in poche settimane in una competizione nazionale cipriota. I due fischietti italiani hanno invertito i ruoli, invece, nella partita Aek-Pafos: Marco Piccinini coadiuvato da assistenti, quarto ufficiale e assistente var locali, con Juan Luca Sacchi nel ruolo di var. Per il fischietto di Forlì è stata la prima direzione assoluta in campo internazionale.

