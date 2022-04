Anorthosis-Apollon,

Sacchi arbitra a Cipro

CALCIO - Il 37enne fischietto di Appignano è stato chiamato a dirigere il match valido per i playoff della Divisione A cipriota. Sarà la 20esima presenza stagionale

30 Aprile 2022 - Ore 16:32 - caricamento letture

Trasferta a Cipro per l’arbitro di Appignano Juan Luca Sacchi. Il 37enne fischietto della sezione di Macerata, infatti, è stato chiamato a dirigere il match fra Anorthosis e Apollon, gara valevole per i playoff della Divisione A cipriota. Il Var sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo. La partita avrà inizio fra poco, alle 18, e per Sacchi si tratterà della 20esima presenza stagionale: undici in Serie A, tre in Serie B, due in Coppa Italia, due nell’Under 20 Elite League ed una nel Protathlima Cyta Championship Round.

© RIPRODUZIONE RISERVATA