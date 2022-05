Dramma a Colmurano,

anziano trovato morto

TRAGEDIA - Un 83enne si è tolto la vita sparandosi. A rinvenire il corpo un parente che era andato a cercarlo questa sera intorno alle 20

18 Maggio 2022 - Ore 21:57 - caricamento letture

Prende la pistola e si spara, il corpo trovato in camera da letto da un parente che era andato a cercarlo temendo stesse male, insieme al 118. Il ritrovamento del corpo è avvenuto pochi minuti prima delle 20 a Colmurano. La vittima è un uomo anziano, di 83 anni. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto non c’era ormai più nulla da fare. Trovato il corpo senza vita dell’uomo, è stato richiesto l’intervento dei carabinieri. Sul posto i militari della Compagnia di Tolentino che hanno svolto gli accertamenti del caso. I militari hanno anche trovato un biglietto in cui l’anziano spiega le ragioni del gesto e si scusa con i familiari. L’uomo viveva da solo in una abitazione di campagna. Solo due giorni fa c’erano stati altri due suicidi nell’entroterra, un 32enne di Penna San Giovanni e un 80enne di Monte Cavallo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA