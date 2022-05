Doppia tragedia in provincia,

trovati morti 32enne e un anziano

DRAMMI - A togliersi la vita un giovane di Penna San Giovanni e un uomo di Monte Cavallo

Due tragedie questa mattina nell’entroterra maceratese. A togliersi la vita un 32enne di Penna San Giovanni che si è impiccato nella sua abitazione e un anziano di Monte Cavallo, di 80 anni, che si è sparato un colpo di fucile.



In entrambi i casi sul posto sono intervenuti gli operatori dell’emergenza, con il personale medico che non ha potuto far altro che constatare i due decessi, e i carabinieri per gli accertamenti come da prassi in questi casi, che sono ancora in corso.

Il 32enne viveva da solo a Penna San Giovanni. A dare l’allarme sono stati alcuni amici, poi i familiari hanno fornito una copia della porta d’ingresso dell’abitazione ai carabinieri. Il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto intorno alle 12 nella sala della casa. Ha lasciato un biglietto nel quale spiega i motivi che l’hanno spinto a compiere l’estremo gesto.



L’anziano abitava nella sua casa a Pian della Noce di Monte Cavallo, ad avvertire i soccorsi i familiari questa mattina. Quando il 118 è arrivato sul posto ha rinvenuto il cadavere dell’uomo, di 80 anni, che si è tolto la vita sparandosi un colpo di fucile.

