Cbf Balducci, una finale per la Serie A.

Via alla prevendita dei biglietti:

«Sabato coloriamo il palas di arancione»

VOLLEY - Il match decisivo contro la Lpm Bam Mondovì anticipato alle 20,30 al Banca Macerata Forum

17 Maggio 2022 - Ore 16:28 - caricamento letture

Parte da domani la prevendita dei biglietti per Cbf Balducci Hr Macerata-Lpm Bam Mondovì, il big match che è stato anticipato a sabato alle 20,30, spareggio di finale playoff di vivo Serie A2, decisivo per la promozione in A1. L’invito della società è, per chi può, di portare una maglia o una camicia arancione per creare una bella cornice di colore sulle tribune del palazzetto.

Nelle giornate di domani, giovedì e venerdì i tagliandi potranno essere acquistati al Banca Macerata Forum dalle 17 alle 20, senza assegnazione di posto specifico, esclusi i posti assegnati agli abbonati e i settori destinati alle società sportive invitate. È comunque possibile, in alternativa, prenotare i biglietti telefonicamente. Info e prenotazioni al numero 3922200165. I tagliandi prenotati telefonicamente potranno essere ritirati entro venerdì durante gli orari di prevendita (consigliabile per evitare file al botteghino il sabato) o sabato stesso al momento di entrare al palasport per assistere alla partita (comunicando al botteghino il nominativo con cui i tagliandi sono stati prenotati).

