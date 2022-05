Auto contro moto,

code lungo la Carrareccia

MACERATA - Sono stati due gli incidenti nella zona, intorno alle 17,15. Uno di questi con un centauro portato in ospedale con lesioni lievi, l'altro senza feriti

17 Maggio 2022 - Ore 18:22 - caricamento letture

Due piccoli incidenti a Macerata, avvenuti nell’arco di pochi minuti sulla Carrareccia e in contrada Valteia stanno causando disagi al traffico nella zona (le due strade sono collegate). Gli incidenti sono avvenuti intorno alle 17,15 di oggi pomeriggio. In uno di questi si sono scontrate un’auto con una moto e un ferito è stato portato in pronto soccorso per lesioni lievi ad una gamba. Nell’altro incidente non ci sono stati feriti. In particolare l’incidente avvenuto sulla Carrareccia sta causando disagi al traffico con le auto che si sono incolonnate nel luogo dell’incidente dove è intervenuta la polizia stradale per svolgere gli accertamenti del caso.

