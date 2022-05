Tre incidenti in un’ora,

i feriti al pronto soccorso

GLI INTERVENTI del 118 a Civitanova, Morrovalle e Castelraimondo

17 Maggio 2022 - Ore 10:10 - caricamento letture

Tre incidenti in un’ora in provincia. In due casi a finire al pronto soccorso sono state persone che erano in sella alla loro bici. A Civitanova in via Carducci una donna di 65 anni è stata trasportata in ambulanza all’ospedale dagli operatori dell’emergenza, soccorsa dopo l’incidente che l’ha vista coinvolta mentre pedalava in sella alla sua bicicletta. Per cause in corso di accertamento si è scontrata con un’auto, una Opel, ed è caduta a terra proprio di fronte a Synbiofood. Il secondo incidente è avvenuto sulla strada fra Trodica e Morrovalle, in questo caso un 32enne che viaggiava in sella al suo scooter è stato urtato da un’auto. Immediati l’intervento del 118, con il personale medico che ha trasportato l’uomo con l’ambulanza all’ospedale per gli accertamenti del caso. Il terzo soccorso nel giro di un’ora è avvenuto a Castelraimondo, sulla Settempedana all’incrocio per la Muccese. Un ciclista di 57 anni è finito a terra dopo lo scontro con una vettura e portato dal 118 con l’ambulanza al pronto soccorso di Camerino. Le condizioni di tutti e tre i feriti non destano preoccupazione ma per via della dinamica degli incidenti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

(Redazione Cm)

© RIPRODUZIONE RISERVATA