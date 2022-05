Eum al Salone del libro:

Churchill, Fleming e Curie

come non li avete mai “sentiti”

CULTURA - Edizioni Università di Macerata parteciperà alla manifestazione che si svolgerà a Torino dal 19 al 23 maggio presentando i primi tre volumi della collana “Prolusioni”

Le Eum, Edizioni università di Macerata, partecipano al Salone internazionale del libro di Torino, che si svolgerà nei padiglioni di Lingotto fiere dal 19 al 23 maggio. La casa editrice maceratese condividerà lo stand con le altre realtà che aderiscono all’associazione delle University press italiane e sarà presente anche nello spazio riservato alla Regione.

In sala Avorio giovedì 19 alle 17,15 saranno presentati i primi tre volumi della collana “Prolusioni”: “Anni memorabili” di Winston Churchill, “Come un pedone sulla scacchiera” di Alexander Fleming e “Un bene per l’umanità” di Marie Curie. All’incontro, moderato dalla giornalista del Corriere della Sera Gianna Fregonara, interverranno il presidente delle Eum Luca De Benedictis, le docenti Unimc Benedetta Barbisan (diritto pubblico comparato) e Raffaela Merlini (lingua e traduzione inglese), insieme con il professore emerito di neurofisiologia all’Università di Torino Piergiorgio Strata.

«La collana “Prolusioni” porta alla luce un tesoro rimasto sinora racchiuso negli archivi delle università italiane e straniere e lo offre a un pubblico più vasto di quello davanti al quale questi discorsi furono tenuti in occasione di solenni cerimonie di inaugurazione o chiusura dell’anno accademico o per il conferimento di titoli honoris causa – si legge nella nota di Unimc -. Le prolusioni contenute in questi volumi, talvolta dimenticate o mai proposte prima alla lettura, lasciano così i luoghi originari in cui furono pronunciate e danno voce a idee tuttora capaci di insegnamento e ispirazione. La sezione Echi, di cui è arricchito ciascun volume, offre al lettore ulteriori evocative risonanze, che scaturiscono anche da riflessioni di interesse traduttivo».

