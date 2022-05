Conoscere i cani,

ciclo di incontri

RECANATI - Si svolgeranno al canile della città leopardiana. Primo appuntamento domani (8 maggio) dalle 15

7 Maggio 2022 - Ore 14:23 - caricamento letture

Ciclo di incontri al canile di Recanati dell’associazione “Fratello Cane” per conoscere più a fondo l’universo canino e gli ospiti della struttura di Montefiore.

Si comincia domani (8 maggio), dalle 15 alle 17, con “Un giorno a catena”, in collaborazione con Oipa Macerata, con Cani e Gatti solo per amore Ancona e con i Gruppi volontari di zona. Le guardie zoofile Oipa Macerata spiegheranno il divieto di detenzione a catena e i problemi applicativi della norma. Chi vorrà potrà conoscere alcuni cani che hanno subito la catena.

Il 14 e 15 maggio è la volta di Veronica Papa, consulente della relazione uomo-cane, per “Conoscerli nel loro ambiente”, cercando di capire cosa si dicono e cosa ci dicono. Appuntamento dalle 15 alle 18 al parco canile. Posti limitati, adesione 30 euro (l’importo sarà devoluto al canile). Il 22 maggio, dalle 16 alle 18, “Vite bestiali” e la presentazione dei cani presenti in struttura che hanno subito detenzioni forzate. Riconoscimento dei comportamenti, tecniche di approccio e confronto con le associazioni che operano sul territorio e che intervengono in situazioni di disagio sociale.

Si chiude il 29 maggio dalle 16 alle 18 con “Occhio all’anima”, un dibattito sulle adozioni consapevoli: cercare il contesto giusto in base all’individualità del soggetto. Informazioni e adesioni al 366.3017481, Fratello Cane Odv.

