“Sunday Morning Bike”,

la pedalata ad Appignano

IN BICI per il nuovo percorso di 40 chilometri tra le colline dell'entroterra: appuntamento domenica alle 8,15

6 Maggio 2022 - Ore 09:10 - caricamento letture

Domenica alle 8,15 l’asd Appignanese Drunky Monkey Bike propone agli appassionati delle due ruote un nuovo appuntamento con la pedalata cicloturistica “Sunday Morning Bike”, un nuovo percorso di 40 km tra le verdi colline del nostro meraviglioso entroterra. La pedalata prevede una ricca colazione mattutina al Giardino dei Tigli di Appignano e un gustoso ristoro a metà percorso, per rinfrancarsi e godere del paesaggio circostante. E per chi volesse unirsi, c’è la possibilità di prenotarsi per il Pasta Party presso l’Osteria Peperondino, in piazza ad Appignano, al termine della pedalata. Una domenica di primavera tra sole, natura e buon cibo con la possibilità di noleggio e-bike su prenotazione e il casco obbligatorio per tutti. Info e prenotazioni: 3357819375.

