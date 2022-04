Aperitivi Europei, volano le adesioni:

ecco i 62 locali ai nastri di partenza

MACERATA - Dopo due anni di stop, la kermesse tornerà dall'11 al 14 maggio. Protagonisti bar, pub, ristoranti, pizzerie: ognuno proporrà bevande e cibo tipici del Paese che rappresenterà. Previsto anche un contest sull'Ue dedicato ai ragazzi

25 Aprile 2022

di Mauro Giustozzi

Sono 62 i locali che animeranno gli Aperitivi europei in scena a Macerata all’interno della Festa dell’Europa che è in programma dal 9 al 15 maggio.

Questi gli esercizi commerciali che hanno dato la loro adesione all’evento nel prossimo mese: La Rotonda Lounge Bar, Al Casolare, Almalù gelateria bar, Bacco-Perbacco, Bar Delizie corso Cavour, Bar Ezio, Bar Ginetta, Bar Mercurio, Bar Otto c/o Bocciofila Maceratese, Bar Romcaffè, Bar Villetti, Basquiat Bistrot, Birreria Fabric, Birroteca Beer Bang, Black and White cocktail bar, Burning beer&grill, Cabaret, Caffe Centrale, Caffè Corso, CaffettOne, Civico 37, Crazy Burger, CrisGlo Bar, DiGusto, Forneria Garibaldi, Friends Caffè, Hab, Hotel Lauri, Il Cortile ristorante, Il Forno Di Matteo, Il Pozzo, Koinè Vineria, La Botte Gaia, Lokanda Mala gel, Lord Bio, Macerati-Spiriti Conviviali, Maga Cacao, Maia Fucina Gourmet, MaMò, MastroGelato, Mcfast pizza & burger, MoMa Food, Mon Amour Cafè, Mymarca.it, Osteria Agnese, Osteria Il Quartino, Panino Marino, Bar Mistic Pizza, Pizzeria ristorante Bel Mondo, Pizzeria Roberta, Pizzeria Scalette, Porchetteria Centrale, Ristorante pizzeria Da Silvano, Samo fuori dal corso, Spritz & Chips, Spulla, Taverna degli Amici, Tempo scaduto, Tutto Pepe, Verde Caffè, Vere Italie, Zerodiciannove.

Macchina organizzativa della Festa dell’Europa che si abbina poi agli Aperitivi europei che caratterizzeranno le giornate dedicate a questo evento che, partito in ritardo causa l’incertezza dovuta al termine dello stato di emergenza legato al covid, terminato solamente lo scorso 31 marzo, adesso sta marciando a pieno regime. Gli Aperitivi europei hanno lo scopo di avvicinare l’Europa ai cittadini ed approfondire la conoscenza dei popoli che la compongono. I bar e gli esercizi commerciali che aderiscono alla festa contribuiscono a questo processo di costruzione. Aperitivi europei che avranno in questa edizione la novità del prolungamento di un giorno dell’appuntamento che andrà dall’11 al 14 maggio. Infine il Comune di Macerata ha lanciato, abbinato all’evento, il contest ‘L’Europa per me’ rivolto a ragazzi/e di età compresa tra 11 e 19 anni, residenti nelle Marche, come singoli, gruppo informale o classe.

Questa edizione è segnata dolorosamente dalla guerra in Ucraina, che evidenzia ancora di più l’importanza di costruire una integrazione europea vera e profonda, non solo economica ma anche culturale. Il 2022 è stato proclamato Anno europeo dei Giovani che sono i protagonisti di questo processo di cambiamento culturale che di ogni stato fa apprezzare le peculiarità e condividere i problemi. Per questo il contest invita i giovani a raccontare in modo creativo l’idea dell’Unione Europea. I temi ai quali ispirarsi per la realizzazione dell’elaborato sono cambiamento climatico e ambiente, giustizia sociale e lavoro, l’Ue nel mondo: pace e dialogo tra culture, valori e diritti, sicurezza, ricerca, innovazione e nuove tecnologie, partecipazione democratica e integrazione europea, migrazione, inclusione sociale e accessibilità, istruzione, cultura, gioventù e sport. C’è tempo fino al 5 maggio 2022 per partecipare e vincere i premi in palio.

