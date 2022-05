Libro dedicato a Scarponi,

la presentazione a San Lorenzo

TREIA - Domani, sabato alle 17, l'appuntamento nei locali di OH! Outdoor Hostel San Lorenzo

6 Maggio 2022 - Ore 11:17 - caricamento letture

“Caro Michele. Una vita alla Scarponi” verrà presentato domani alle 17 nei locali di OH! Outdoor Hostel San Lorenzo, a San Lorenzo di Treia. L’opera (Tuga edizioni 2022) contiene racconti di atleti, giornalisti, ma anche di semplici conoscenti che hanno incrociato il ciclista di Filottrano nel corso della loro vita: da Nibali a Cassani, da Bartoletti a Cipollini. Un libro che ripercorre aneddoti e storie tutte legate al mondo delle due ruote a pedali, attraverso le quali si ricostruisce la vita ciclistica, ma non solo, di Michele Scarponi. L’edizione è stata curata dal giornalista Marco Pastonesi e tutti gli autori hanno aderito all’iniziativa in forma gratuita per sostenere le iniziative in fase d’avvio della Fondazione omonima, come la Scuola di Ciclismo e il progetto di Educazione alla Mobilità sostenibile rivolto agli studenti. All’evento sarà infatti presente Marco Scarponi, fratello di Michele, e anima della Fondazione Michele Scarponi che da anni opera nel campo della sensibilizzazione alla sicurezza stradale. In occasione dell’evento sarà possibile acquistare il libro, che non è in commercio, i cui ricavati andranno interamente a sostenere la fondazione. Per informazioni: OH! Outdoor Hostel San Lorenzo – 3332462070

© RIPRODUZIONE RISERVATA