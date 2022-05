“Adrenalina pura”, nelle Marche

la storia dell’Alfa Romeo

RADUNO - Domenica un tour attraverso le province di Fermo e Macerata con conclusione a Grottazzolina

6 Maggio 2022 - Ore 09:41 - caricamento letture

Una giornata di emozioni sulle quattro ruote dedicata a tutti gli appassionati delle mitiche Alfa Romeo. Si chiama “Adrenalina Pura” l’evento in programma domenica 8 maggio che vedrà coinvolte oltre 80 favolose vetture d’epoca della casa del biscione, costruite prima del 1992.

L’appuntamento, organizzato da ben tre autoclub di eccellenza tra cui la Scuderia Marche di Macerata, La Manovella del Fermano e le Antiche Ruote di Montereale (AQ), si snoderà tra le province di Fermo e Macerata mettendo in mostra alcune delle più belle vetture della storia dell’automobilismo italiano. Tra gli equipaggi di spicco anche una mitica Alfa 1750 del 1928, un vero gioiello rarissimo, una Alfa 2600 Zagato e la duetto osso di seppia, tutte ormai passate alla storia.

«È una giornata da non perdere per tutti gli alfisti – spiega il presidente della Scuderia Marche Fausto Tronelli – ma direi più in generale per tutti gli amanti dell’automobilismo e del design italiano visto che le auto che parteciperanno hanno fatto la storia del made in Italy. Sarà l’occasione per festeggiare due anniversari importantissimi, il 60esimo della Giulia e il 50esimo dell’Alfetta. Abbiamo scelto di chiamare l’evento Adrenalina Pura perché, dato che la maggior parte delle vetture sono dell’inconfondibile rosso Alfa, quando le si vede sfilare tutte insieme non si può restare indifferenti al colpo d’occhio e si sente una scossa di emozioni davvero irripetibili».

I bolidi che già hanno fatto battere il cuore di milioni di italiani saranno esposti domenica mattina nella splendida piazza del popolo di Fermo, dalle 8,30 alle 10,30 circa, per essere ammirate e fotografate da curiosi e cultori del genere. Subito dopo la partenza per un giro turistico panoramico tra il fermano e il maceratese, alla scoperta di borghi e colline con conclusione alla Buratti Location di Grottazzolina.

«Il raduno è pensato anche per promuovere la Regione da un punto di vista turistico – concludono gli organizzatori – attraversando l’entroterra marchigiano, gustando alcuni prodotti tipici e visitando i più bei luoghi del territorio, l’intento è quello di promuovere le nostre bellissime Marche, sempre pronte ad incantare gli appassionati di auto storiche che durante l’anno partecipano ai tanti incontri organizzati dai nostri club».

