L'INIZIATIVA di Afam Alzheimer Uniti Marche Onlus: «Vogliamo che non sia un evento eccezionale ma una prassi perché tutti hanno diritto di vivere una vita normale»

«Una vacanza al mare con persone malate di Alzheimer è ritenuta comunemente impossibile, nel 2021 invece siamo riusciti a realizzarla, superando un limite che è quello del pregiudizio, abbiamo dimostrato che è possibile vivere una vita normale nonostante la patologia». Con queste parole inizia il comunicato di Afam, Alzheimer Uniti Marche Onlus, che promuove una raccolta fondi per sostenere il progetto nel 2022.

«Alla vacanza dello scorso anno hanno partecipato 10 persone malate, di cui 6 senza familiare assistite h.24 da personale specializzato perché andarci, senza la dovuta preparazione, è veramente molto difficile. L’esperienza dimostra che con un sistema formato e competente la qualità di vita delle persone malate può migliorare enormemente, tanto da poter vivere anche “Una vacanza indimenticabile”. Ora abbiamo una nuova sfida: rendere la vacanza non un evento eccezionale ma una prassi perché le persone con Alzheimer possono e hanno diritto di vivere una vita normale – si legge in una nota-. Normalità nonostante la malattia, che passa anche attraverso momenti di spensieratezza come appunto una vacanza. Per sostenere i costi del personale specializzato che si prenderà cura delle persone con Alzheimer durante la vacanza, abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi su Eppela: http://eppela.com//vorreiandarealmare/, guarda il video https://youtu.be/q4EwrZAL47I. La campagna sarà attiva fino al 21 giugno 2022. È importantissimo diffondere il più possibile il progetto ed invitare le persone a donare ed a condividere l’iniziativa, è una campagna di raccolta fondi, ma è anche una battaglia di civiltà, una lotta allo stigma e al concetto che una volta avuta la diagnosi di Alzheimer nulla si può fare. Per maggiori informazioni visitate il sito https://www.afamonlus.org/aiutaci-a-donare-un-sorriso/

