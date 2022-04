La Civitanovese non sfonda:

a Potenza Picena finisce 0-0

PROMOZIONE - I rossoblu di Vagnoni non riescono a concretizzare diverse occasioni da gol e restano al quarto posto, ma la Maceratese si allontana a + 4. I giovani giallorossi di Santoni (cinque under titolari) strappano un buon punto e muovono la classifica

24 Aprile 2022 - Ore 19:35 - caricamento letture

La Civitanovese ci prova in tutte le maniere ma non riesce a sfondare il muro del Potenza Picena. Allo Scarfiotti finisce 0 a 0. I ragazzi di Vagnoni restano al quarto posto ma vedono scappare la Maceratese, ora avanti di quattro lunghezze. Nel prossimo turno i rossoblu ospiteranno la Palmense, mentre i giovani giallorossi di Santoni (oggi in campo cinque under titolari) saranno di scena a Monticelli per confermare la metà classifica del girone B di Promozione. La cronaca. Pronti via due occasioni in 40 secondi: Gragnoli alza sopra la traversa e Chornopyshchuk si fa parare la conclusione da Giachetta. All’11’ gran colpo di testa di Gragnoli e miracolo del numero uno giallorosso. La partita è un monologo ma i rossoblu non riescono a buttarla dentro, malgrado il grande impegno e le diverse occasioni create. Primo tempo 0-0. Nella ripresa stessa partita e occasioni per Gragnoli (su punizione), Balloni, Russo e Gesuè, ma la porta dei locali rimane imbattuta. Da segnalare un episodio dubbio in area potentina, con Perfetti agganciato sul piede d’appoggio, l’arbitro Chiarotti della sezione di Macerata lascia correre «non aiutato dall’assistente ben posizionato – scrive la società rossoblu -. Spariscono i palloni e le perdite di tempo dei locali diventano esasperanti, ma Chiarotti asseconda senza ammonire e senza concedere recupero aggiuntivo. La Civitanovese ci prova fino alla fine con un’occasione per Russo fermato dal fischio arbitrale per un presunto fallo di Carissimi. Peccato. I ragazzi di Vagnoni hanno dato tutto e avrebbero meritato di più su un campo difficile come lo Scarfiotti. Nel finale infortunio a Balloni finito in ambulanza, nella speranza non si tratti di nulla di grave – conclude la Civitanovese -. Un plauso alle due tifoserie veramente numerose e calde, nella massima correttezza».

Il tabellino di Potenza Picena – Civitanovese 0-0:

POTENZA PICENA: Giachetta, Fini, Foglia, Pepi, Greco, Dutto, M. Baldoncini, Nardacchione (39′ s.t. L. Baldoncini), Vecchione, Abbrunzo, Perrella. A disp.: Natali, Parioli, Giampaoli, Perfetto, Telloni, Wahi, Mancini, Borioni. All.: Santoni.

CIVITANOVESE: Monti, Smerilli, Ruggeri, Alessandroni, Rossini, Balloni, Chornopyshchuk (12′ s.t. Russo), Perfetti (39′ s.t. Salvucci), Gragnoli (28′ s.t. Carissimi), Di Benedetto (12′ s.t. Cordoba), Gesuè. A disp.: Lanari, Foresi, Impallari, Marini, Marconi. All.: Vagnoni.

TERNA ARBITRALE: Chiariotti di Macerata (D’Ovidio di Pesaro – Gasparri di Pesaro)

NOTE: ammoniti: Greco, Vecchione, Foglia, Perrella, Carissimi

