Bruno e Giovanna:

50 anni d’amore

GLI AUGURI dei familiari alla coppia di Tolentino che festeggia le nozze d'oro

24 Aprile 2022 - Ore 12:30 - caricamento letture

Da 50 anni affrontano la vita tenendosi per mano, tra gioie ed ostacoli superati insieme. Bruno Carucci e Giovanna Gasperini, rinnoveranno oggi le loro promesse di matrimonio insieme a familiari e parenti con una cerimonia nella parrocchia dello Spirito Santo a Tolentino, festeggeranno poi insieme a parenti ed amici, al ristorante Chiaroscuro. A loro, vanno gli auguri più cari dal figlio Fabio, amici e parenti, ringraziandoli per quello che hanno costruito in questi 50 anni di vita insieme.

